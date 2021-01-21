Rusya'nın dış borcu 470,1 milyar dolara düştü

Rusya'nın dış borcu 2020'de 21,3 milyar dolar azalarak 470,1 milyar dolara geriledi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin dış borcunun geçen yıl 21,3 milyar dolar azalarak 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 470,1 milyar dolara düştüğü belirtildi.

TÜM SEKTÖRLERİN BORÇLARINDA AZALMA OLDU

Açıklamada, ekonominin tüm sektörlerinde dış borç yükümlülüklerinde azalma görüldüğüne de işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay