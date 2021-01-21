Rusya'nın dış borcu 470,1 milyar dolara düştü
21.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:21
Rusya'nın dış borcu 2020'de 21,3 milyar dolar azalarak 470,1 milyar dolara geriledi.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin dış borcunun geçen yıl 21,3 milyar dolar azalarak 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 470,1 milyar dolara düştüğü belirtildi.
TÜM SEKTÖRLERİN BORÇLARINDA AZALMA OLDU
Açıklamada, ekonominin tüm sektörlerinde dış borç yükümlülüklerinde azalma görüldüğüne de işaret edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay