Rusya'nın dış borcu 470,1 milyar dolara düştü
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Rusya'nın dış borcu 470,1 milyar dolara düştü

21.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:21

Rusya'nın dış borcu 2020'de 21,3 milyar dolar azalarak 470,1 milyar dolara geriledi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin dış borcunun geçen yıl 21,3 milyar dolar azalarak 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 470,1 milyar dolara düştüğü belirtildi.

TÜM SEKTÖRLERİN BORÇLARINDA AZALMA OLDU

Açıklamada, ekonominin tüm sektörlerinde dış borç yükümlülüklerinde azalma görüldüğüne de işaret edildi.

Rusya'nın dış borcu 470,1 milyar dolara düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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