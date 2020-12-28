- Rusya'da kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı
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- Rusya'da kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı

28.12.2020 23:18 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:22

- Rusya'da kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Rusya'da teriyer cinsi köpek, 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı.

- Rusya'da kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı

MOSKOVA - Rusya'da teriyer cinsi köpek, 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı.

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde 10 yaşındaki çocuk, büyük bir kurdu fark etmesinin ardından kendisini yol kenarındaki ormanlık alana attı. Çevredeki bir evde bulunan teriyer cinsi köpek kurdun çocuğa doğru hareketlendiğini fark ederek, hızla kurdun üzerine koştu. Kendisinden büyük ve güçlü olan kurda kafa tutan küçük köpek, kurdu kovalayarak çocuktan uzaklaştırdı. Bu sırada çocuk ise gizlendiği yerden çıkarak kaçtı.

Evinde ailesine durumu anlatan çocuğa inanmayan anne ve baba güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 21 Aralık tarihine ait görüntülerde çocuğun teriyer cinsi köpek tarafından kurt saldırısından kurtarıldığı fark edildi. Aile görüntüleri Rus basını ile paylaşınca çocuğu ölümden kurtaran köpek ülkenin yeni kahramanı oldu. Görüntüler Rusya'da kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

- Rusya'da kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı
- Rusya'da kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı
- Rusya'da kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı
- Rusya'da kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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