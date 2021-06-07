Rusya'da futbol kulübü başkanı, spor spikeriyle çıplak fotoğraflarını paylaştıktan sonra istifa etti
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Rusya'da futbol kulübü başkanı, spor spikeriyle çıplak fotoğraflarını paylaştıktan sonra istifa etti

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Rusya Premier Lig ekiplerinden Ufa'nın başkanı Rostislav Murzagulov'un spor spikeri Ulyana Trigubchak ile olan çıplak fotoğraflarını paylaşması ülke gündemine bomba gibi düştü. Kendini "Fotoğraflarında tamamen giyinik başka bir yönetici bulsunlar!" sözleriyle savunan Murzagulov, fotoğrafları paylaştıktan bir gün sonra görevinden istifa etti.

Ufa Kulübünün başkanı Rostislav Murzagulov'un, güzel spor spikeri Ulyana Trigubchak'la samimi fotoğraflarını paylaşması Rusya'da büyük ses getirdi. Paylaşımından bir gün sonra görevinden istifa eden Murzagulov, "Güç ve siyaset açıkçası bana uymuyor" dedi.

"YENİ BİR MOTİVASYON ARIYORUM"

El yazısıyla yazılmış bir istifa mektubunun resimlerini de paylaşan Murzagulov alaycı bir tavırla "Uzun süredir bunu bekleyen herkesi en içten dileklerimle tebrik ediyorum" yazdıktan sonra "İş arıyorum, daha doğrusu hayatta yeni bir motivasyon arıyorum" diyerek vedasını yaptı.

Rusya'da futbol kulübü başkanı, spor spikeriyle çıplak fotoğraflarını paylaştıktan sonra istifa etti

TAKİPÇİ SAYISINI ARTIRDI

Fotoğrafların diğer yarısındaki isim 28 yaşındaki Trigubchak ise bu olaydan sonra takipçi sayısını iyice artırdı. Ünlü spiker 2019'da taraftarı olduğu Salavat Yulaev play-off'lara kalırsa üstsüz bir fotoğraf çekimi yapmayı vadetmiş ve manşetlere çıkmıştı. Takımı play-off'a kalmış o da sözünü tutmuştu. Ulyana Trigubchak bu günlerde YouTube'da Totality adlı kendi şovunu sunuyor.

Rusya'da futbol kulübü başkanı, spor spikeriyle çıplak fotoğraflarını paylaştıktan sonra istifa etti

"ORTAK FİKRİMİZDİ"

Ulyana, ülkede tartışma konusu olan fotoğraflarla ilgili olarak "Özel hayatımla ilgili konuşmaya hazır değilim ancak Rostislav bana gerçekten yakın biri" diyerek "İnsanlar birlikte fotoğraf çektirebilirler, bu bizim ortak fikrimizdi" diye konuştu.

Rusya'da futbol kulübü başkanı, spor spikeriyle çıplak fotoğraflarını paylaştıktan sonra istifa etti
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