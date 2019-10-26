Rusya'dan ABD'ye şok suçlama: Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor

26.10.2019 12:18

ABD Savunma Bakanı Esper'in, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarını korumak amacıyla bazı ABD birliklerinin burada kalmaya devam edeceği açıklamasını değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin bu bölgede üretilen petrolü yasa dışı yollarla ülkeden ihraç ettiğini belirtti.

"ABD'NİN AÇIKLAMALARI ŞAŞIRTMAMALI"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Pentagon Şefi Mark Esper'in, "petrol sahalarını IŞİD'e karşı korumak için" ABD askerlerinin Suriye'nin doğusunda kalması gerektiği yönündeki açıklaması şaşırtmamalı" dedi.

"ULUSLARARASI BİR DEVLET HAYDUTLUĞU"

Suriye'nin topraklarındaki tüm petrol ve diğer yeraltı kaynakların IŞİD'e veya "ABD'nin IŞİD'e karşı muhafızlarına" değil, tamamen Suriye'ye ait olduğunu vurgulayan Konaşenkov, "Uluslararası hukuk ya da Amerikan kanunları olsun hiçbir yerde, Suriye'deki petrol yataklarını Suriye ve halkından koruma ve savunma gibi ABD askerlerine meşru görev belirtilmedi ve böyle bir şey olamaz. Bu yüzden halihazırda Washington'un yaptıkları, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarının işgali ve silahlı kontrol altında tutulması, basitçe söylemek gerekirse, uluslararası bir devlet haydutluğu" ifadelerini kullandı.