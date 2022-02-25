Rus futbolcular Putin'e bir bir sırt çeviriyor! Antalyasporlu yıldızdan alkışlık hareket - Haberler
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Rus futbolcular Putin'e bir bir sırt çeviriyor! Antalyasporlu yıldızdan alkışlık hareket

Haberler.com - Spor
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Rusya Milli Takımı'nın formasını 48 kez terleten Antalyaspor'un sol beki Fedor Kudryashov'dan "Savaşı durdur" paylaşımı geldi. Kudryashov'un paylaşımda kullandığı görsel yüreklere dokundu.

Antalyaspor'un Rus futbolcusu Fedor Kudryashov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline sessiz kalmadı. Rus yıldız sosyal medya hesabından 'Savaşı Durdur' yazılı görsel paylaştı.

Rus futbolcular Putin'e bir bir sırt çeviriyor! Antalyaspor'un yıldızından alkışlık hareket

RUSLAR'DAN DESTEK

Bir bebeğin 'Savaşı durdurun' yazılı yetişkin eli tuttuğu görseli paylaşan Kudryashov'a Ruslar'dan da destek geldi. Paylaşımın altında Rus sosyal medya kullanıcıları da aynı çağrıyı yaptı.

Rus futbolcular Putin'e bir bir sırt çeviriyor! Antalyaspor'un yıldızından alkışlık hareket

BAŞAKŞEHİR'DE FORMA GİYDİ

2018-19 sezonunda Başakşehir'e transfer olan Kudryashov, ara transferde Sochi'ye imza attı. 2020 Ocak'ta Antalyaspor'a imza atan Kudryashov, o tarihten beri ülkemizde bulunuyor. 48 kez Rus Milli Takımı'nın formasını terleten futbolcunun yaptığı duyarlı paylaşım alkış topladı.

Rus futbolcular Putin'e bir bir sırt çeviriyor! Antalyaspor'un yıldızından alkışlık hareket

Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Antalyaspor, Spor, Haberler

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