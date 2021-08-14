SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
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SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşulduTolga Umay: Sporda oyun kurucu olarak her zaman bu tip işlere imza atmak istiyoruzAta SELÇUK / - Fanatik Gazetesi'nin 'Herkes Buraya, Runatik'le Koşmaya' sloganıyla okurlarını koşmaya çağırdığı koşu etkinliği Runatik, bugün düzenlendi.

Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu

Tolga Umay: Sporda oyun kurucu olarak her zaman bu tip işlere imza atmak istiyoruz

Ata SELÇUK/ - Fanatik Gazetesi'nin 'Herkes Buraya, Runatik'le Koşmaya' sloganıyla okurlarını koşmaya çağırdığı koşu etkinliği Runatik, bugün düzenlendi.

İstanbul Caddebostan Sahil'den saat 08.00'de alınan startla Bostancı'ya koşan sporseverler, etkinlikten çok memnun kaldıklarını ve bu tip etkinliklerin artarak devam etmesini dilediklerini söyledi. Etkinlikte sporseverlere üzerinde 'Runatik' yazılı koşu atleti, bileklik, maske ve su hediye edildi.

TOLGA UMAY: SPORDA OYUN KURUCU OLARAK HER ZAMAN BU TİP İŞLERE İMZA ATMAK İSTİYORUZ

Fanatik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tolga Umay, Runatik'in devam edeceğini ve düzenli hale geleceğini dile getirerek, 'Bizim için bir ilk, bir deneme oldu. Pandemi sonrasında sokağa çıkmayı, yürümeyi, koşmayı özlemiştik. İnsanlar da özlemiş, sahiller çok kalabalık. Böyle bir kampanyaya başlamak istedik. Bizim için bir prova niteliğinde oldu. Runatik, bundan sonra da devam edecek. Sahilde yürüyüp, koşmak için her zaman tekrar bir araya geleceğiz. Bundan sonrakiler inşallah daha güzel olacak' dedi.

Fanatik olarak böyle organizasyonlara çok açık olduklarını kaydeden Umay, 'Sporda oyun kurucu olarak her zaman bu tip işlere imza atmak istiyoruz. Runatik'e devam etmek istiyoruz. Yeni projeler de olabilir. Biz bu işlerde her zaman varız. Runatik'in de daha güzel olacağının, insanların daha çok sahiplenip ilgi göstereceğinin ilk mesajlarını bugün burada aldık' diyerek sözlerini noktaladı.

'BU FAALİYETLER DEVAM ETMELİ'

Koşuya katılan bir kişi, Fanatik Gazetesi'ne bu etkinlikten dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"2017'den beri koşuyoruz. Türkiye'de son yıllarda koşu alanında epey atılım oldu. Güzel aktiviteler oluyor. Fanatik, Runatik ile birlikte burada mutlaka kendine yer etmeli. Çünkü bu aktivitelerin çoğunda global firmalar da yer alıyor. Bu faaliyetler devam etmeli. Biz koşmaya devam ediyoruz, sizi de bekleriz.?

Çok uzun zamandır koştuğunu söyleyen bir diğer kişi ise, 'Sabah da buraya 15 km koşarak geldik. Runatik organizasyonunu yaptığı için Fanatik Gazetesi'ne teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Runatik, ağustos ayı boyunca her cumartesi günü düzenlenecek.

SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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