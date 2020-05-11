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Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti

Fenerbahçe'nin Razvan Lucescu'ya yaptığı teklif ortaya çıktı. Şu anda Al Hilal'i çalıştıran Lucescu için 4 milyon doları gözden çıkaran sarı lacivertlilerin bu teklifi Rumen teknik adam tarafından kabul edilmedi.

Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti
11.05.2020 22:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 22:00

Rumen teknik adam Razvan Lucescu'nun, Fenerbahçe'den gelen 4 milyon dolarlık teklifi reddetiği ortaya çıktı.

Sport360.com adlı internet sitesinde konuyla ilgili yer alan haberde Razvan Lucescu'ya koronavirüs salgını bile olsa bundan etkilenmeyecek bir kontrat önerdiğini yazıldı.

Fenerbahçe, Razvan Lucescu'ya 4 milyon dolarlık teklif yaptı. Ayrıca, koronavirüs salgını olsa dahi bundan etkilenmeyecek bir kontrat önerdi. Öte yandan sarı lacivertliler, alınan her galibiyet için de 50 bin dolar vereceğini iletti.

MİRCEA LUCESCU'YA DA DANIŞMANLIK TEKLİFİ

Bir diğer bilgi ise, Fenerbahçe'nin Mircea Lucescu'ya da Razvan Lucescu'ya danışman olması için teklif yaptı. Luce'ye de yılda 2 milyon dolar sabit ücret verebileceğini aktardı.

TEKLİFİ REDDETTİ

Al Hilal'in Rumen teknik direktörü Razvan Lucescu, kulübünde kalmayı tercih etti ve Fenerbahçe'yi reddetti. Öte yandan başarılı teknik direktör, önümüzdeki sezon sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Al Hilal yönetimi, önümüzdeki dönem Lucescu'nun sözleşmesini yenileme kararı aldı ve gelecek planlamalarına başladı.

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