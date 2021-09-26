Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Erkan AkbulutRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (Dk. 90+4 Bilal Ceylan), Gökay Güney, Lokman Gör, Caner Cavlan, Landel, Mehmet Özcan, Pucko (Dk. 72 Kerim Avcı), Akabueze (Dk. 72 Guido Koçer), Doğan Can Davas (Dk.
ALTINORDU, ORDU (AA) - Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut
Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (Dk. 90+4 Bilal Ceylan), Gökay Güney, Lokman Gör, Caner Cavlan, Landel, Mehmet Özcan, Pucko (Dk. 72 Kerim Avcı), Akabueze (Dk. 72 Guido Koçer), Doğan Can Davas (Dk. 89 Burak Süleyman), Manaj (Dk. 89 Santos)
Altınordu : Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Can Esendemir, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Kenan Fakılı), Kürşad Sürmeli, Recep Aydın, Feyttullah Gürlük (Dk. 55 Enis Destan), Burak İnce (Dk. 46 Metehan Yılmaz), Hüsamettin Yener (Dk. 73 Ahmet Dereli)
Goller: Dk. 49 Landel, Dk. 86 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 82 Ahmet Dereli (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 63 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Rıdvan Koçak, Dk. 43 Ali Dere, Dk. 84 Enis Destan (Altınordu)
TFF 1. Lig 7. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi.