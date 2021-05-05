Rosier'in takım arkadaşlarına yaptığı su şakası pahalıya mal oldu

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı kritik Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. İdmanda futbolcuların oldukça moralli görüntüsü dikkat çekerken, Rosier ile Vida'nın sulu şakalaşması eğlenceli anlara sahne oldu.

Beşiktaş, hafta sonu Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyon olamama ihtimalini mucizelere bırakacak. Dev derbinin hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda futbolcuların rahat ve motive görüntüleri dikkat çekti.

VIDA'YI HESABA KATMADI

Beşiktaş'ta, antrenman sırasında Valentin Rosier sahanın su fıskiyelerini arkadaşlarına doğru yöneltince Vida'dan beklemediği bir reaksiyon gördü. Fransız futbolcunun arkasından gizlice yaklaşan tecrübeli savunmacı, arkadaşını tuttuğu gibi tazyikli suyun üstüne attı. İkilinin bu şakalaşması eğlenceli anlara sahne oldu.

Kaynak: Dugout