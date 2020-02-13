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Roque Santa Cruz’un Bayern Münih’teki En İyi Anları

Paraguaylı eski futbolcu Roque Santa Cruz, 1999-2007 yılları arasında Alman futbolunun dev kulübü Bayern Munih forması giydi. 238 defa giydiği Bayern formasıyla 51 gol atan Santa Cruz’un Bavyera ekibindeki en iyi anlarına göz atıyoruz..

13.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19

Paraguaylı eski futbolcu , 1999-2007 yılları arasında Alman futbolunun dev kulübü Bayern Munih forması giydi. 238 defa giydiği Bayern formasıyla 51 gol atan 'un ekibindeki en iyi anlarına göz atıyoruz..

Kaynak: Dugout

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