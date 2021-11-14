Ronaldo, Solskjaer'in kuyusunu kazıyor! Yönetime bizzat istediği teknik direktörün ismini verdi

İngiltere Premier Lig'de 17 puanla 6. sırada yer alan Manchester United, zirvenin çok uzağında kaldı. Kötü gidişin ardından teknik direktör Solskjaer'in takımdaki geleceği tartışma konusu olurken Cristiano Ronaldo'dan yönetime sürpriz bir öneri geldi.

RONALDO, ZINEDINE ZIDANE İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURDU

Sporx'in İngiliz basınından aktardığı habere göre; Cristiano Ronaldo, yönetimle yaptığı görüşmede Solskjaer'in olası ayrılığında Zinedine Zidane ile çalışmak istediğini belirtti. Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde Fransız teknik direktör ile çalışmış ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.

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