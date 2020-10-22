Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba
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Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba

22.10.2020 21:09 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:34

Paris Match dergisine Cristiano Ronaldo ile yaşadıkları aşkı anlatan Georgina Rodriguez, Portekizli yıldız futbolcu için "Beni koruyor, büyük bir bağımız var. Ve bariz olanı inkar edemem. O bir bomba" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Paris Match dergisine yıldız futbolcuyla yaşadığı aşk ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ronaldo ile tanıştığı anı anltan Rodriguez, "İlk görüşte aşktı. Madrid'de sokakta birbirimizle konuşma cesaretim olmadan eve dönerken tanıştık. Bir süre sonra pazarlamacı olarak çalıştığım lüks butikten alışverişe geldi. Sonra kader bizi bir partide tekrar bir araya getirdi. Burası ilk konuştuğumuz yer" dedi.

Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba

"ONUNLA İLGİLİ HER ŞEY BENİ ÇEKİYOR"

Georgina Rodriguez, tutkulu bir aşk yaşadıklarını belirterek, "Cristiano tanıdığım en iyi insanlardan biridir. Beni koruyor, büyük bir bağımız var. Ve bariz olanı inkar edemem. O bir bomba. Onunla ilgili her şey beni çekiyor" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba

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