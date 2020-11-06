Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı
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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı

06.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:53
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, katıldığı bir televizyon programında sahneye aslan kostümü ile çıkıp şarkı söyledi. Kimse kendisinin Georgina olduğunu bilmiyordu. Şarkıyı bitirdikten sonra güzel model kafasındaki başlığı çıkarınca seyirciler ve juri üyeleri büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, bir yarışma programında aslan kostümüyle şarkı söyledi.

Georgina, o anları instagram hesabından paylaştı. Programda katılımcılar sahneye kimliklerini tamamen gizleyen kostümler ile çıkıyor. Ronaldo'nun sevgilisi, maskesini çıkarmadan önce seyirciler "maskeni çıkar" diye tezahürat yaptı.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı

"KİM OLDUĞUMU TAHMİN EDİN?"

Georgina, maskesini çıkarmadan önce "Kim olduğumu tahmin edin?" diye sordu. Georgina, maskesini çıkarınca büyük bir şaşkınlığın yanı sıra alkış tufanı koptu.

Güzel model, memleketi İspanya'ya böyle bir programa katılarak geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Georgina'nın kız kardeşi Ivana'da ablasının programdaki görüntülerini paylaşarak ablasını kutladı.

Haber Yorumları (1)
YAHYA: Demokrasi esiyor.
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