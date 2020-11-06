Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, katıldığı bir televizyon programında sahneye aslan kostümü ile çıkıp şarkı söyledi. Kimse kendisinin Georgina olduğunu bilmiyordu. Şarkıyı bitirdikten sonra güzel model kafasındaki başlığı çıkarınca seyirciler ve juri üyeleri büyük bir şaşkınlık yaşadı.