Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme: DNA'sı eşleşti!

23.10.2019 17:39

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun Birleşik Amerikalı eski model ve öğretmen Kathryn Mayorga'ya 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde tecavüz ettiği öne sürülmüş ancak konuyla ilgili açılan davada yeterli delil bulunamadığı için yıldız isme herhangi bir ceza çıkmamıştı. Ada basınının davayla ilgili ele geçirdiği belgelerse iddialara yepyeni bir boyut kazandırdı.

Kathryn Mayorga

"DNA SONUÇLARI EŞLEŞİYOR"

İngiliz basını, Amerika'da süren tecavüz soruşturmasını yürüten birimlerin elektronik ortamda gerçekleştirdiği yazışmaların 100 sayfalık bölümünün sızdığını yazdı. Habere göre; Portekizli futbolcunun DNA'sı, sanık Kathryn Mayorga'nın sunduğu kanıtlarla eşleşti. Söz konusu haberde, soruşturmada görev alan dedektif Jeffrey Guyer'in gönderdiği elektronik postalarından birinde, "DNA sonuçları geldi. Eşleşiyor" ifadesinin yer aldı belirtildi.