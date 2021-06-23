Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'yi istiyor
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Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'yi istiyor

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Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılması gündemde. Yıldız futbolcu için Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, 1 yıllık kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor. Tatilde olan Ronaldo, İspanya'ya dönmesinin ardından transferle bizzat ilgilenecek.

Fatih Terim'in yeni sezonda takımda istemediği Sofiane Feghouli için Real Valladolid devrede. Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun sahibi olduğu İspanyol ekibi, yıldız futbolcuyu kiralamak için kolları sıvadı.

1 YIL KİRALAMAK İSTİYORLAR

Fotomaç'ın İspanyol basınından aktardığı habere göre, bu sezon La Liga'dan düşen ve gelecek sezon yeniden La Liga'ya çıkmak için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Real Valladolid'in, Sofiane Feghouli'nin peşine düştüğü kaydedildi.Ronaldo, Feghouli için yapacağı teklif de belli oldu. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcu için 1 yıllık kiralama teklifi sarı kırmızılılara iletilecek.

Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'yi istiyor
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