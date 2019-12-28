: Ronaldo'dan yıllar sonra gelen G.Saray itirafı! Çok konuşulacak

28.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:20

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo; Türkiye, Galatasaray ve Merih Demiral'la alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü Türk Youtuber Berkcan Güven'in kanalına konuk olan Ronaldo, Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini belirtti.

"GALATASARAY İLE OYNADIĞIMIZ GÜNÜ UNUTAMIYORUM"

Galatasaray'la oynadıkları maçtaki atmosferden çok etkilendiğini söyleyen Portekizli yıldız, "Ben seyahat etmeyi seven bir insanım. Ve tabii ki Türkiye'yi iyi biliyorum. Hem Türkiye'de arkadaşlarım var hem de İstanbul ve Bodrum'da birçok kez bulundum, tatil yaptım. Türkiye'ye her gittiğimde, en çok insanların Cristiano'ya olan sevgilerini hissediyorum. İnsanların beni sevdiğini hissediyorum. Türkiye'de beni destekleyen çok insan olduğunu biliyorum ve bu çok iyi. Türkiye'de oynamak hep güzel. Galatasaray ile oynadığımız günü unutmuyorum. Stattaki tutku çok büyüktü" dedi.

MERİH'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Juventus'tan takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı çok beğendiğini söyleyen Ronaldo, "Merih Demiral çok iyi bir oyuncu. Agresif, güçlü ve ciddi. Ama bir yandan da çok iyi bir çocuk. Çok rahat ve çok eğlenceli bir adam. Türk oyuncular hakkında düşündüğüm şey, çok profesyonel oldukları. Hem iyi hem de profesyonel oyuncular. Ama bir yandan da çok iyi bir çocuk, eğlenceli bir adam. Hepsi her zaman iyiler. Profesyonel ve iyi insanlar" ifadelerini kullandı.

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