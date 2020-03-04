Ronald Koeman’ın Barcelona’daki En İyi Frikik Golleri

04.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:21

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Ronald Koeman, futbolculuk döneminde dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösteriliyordu. Groningen'de başladığı kariyerine Hollanda futbolunun Ajax ve PSV gibi dev ekiplerinde devam eden Koeman, 1989'da dunya devi FC Barcelona'ya imza attı. İspanyol deviyle dört La Liga şampiyonluğu, bir Kral Kupası, üç İspanya Süper Kupası, bir Avrupa Kupası ve bir Avrupa Süper Kupası kazanan Koeman, kariyeri boyunca attığı müthiş frikik golleriyle tanınıyordu. İşte Koeman'in Barcelona'da kaydettiği en iyi frikik golleri..