Romalı Cengiz Ünder, Menajeriyle Yollarını Ayırdı

İtalya'da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Romalı Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı. Ünder, ünlü menajer Fali Ramadani ile anlaştı.

Roma'da bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı. Genç futbolcu, menajer Fali Ramadani ile anlaştı. Eski basketbolcu Mirsad Türkcan, Ramadani ile beraber çalışıyor.

Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla oynadığı 31 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.