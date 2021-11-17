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Roma'yı yakmıştı! Ola Solbakken'in menajeri, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geliyor

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Roma'yı yakmıştı! Ola Solbakken'in menajeri, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken'i gündemine alan sarı-kırmızılılar, futbolcunun menajeriyle önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Norveçli futbolcu, Bodo Glimt'in Roma'yı 6-1 yendiği maçta 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.

Galatasaray'da gençlik operasyonu ara transfer döneminde de sürecek. Sarı-kırmızılılar, Bodo Glimt forması giyen 23 yaşındaki Ola Solbakken'i renklerine bağlamak için ilk ciddi girişimini yapmaya hazırlanıyor.

TARAFLAR ARASINDA YAPILACAK GÖRÜŞME TRANSFERİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK

Ajansspor'un haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu Bodo Glimt formasıyla adından çokça bahsettirdi. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki Roma karşılaşmasında ise 3 gol atarak adeta şov yaptı. Galatasaray'da yetkililer, Norveçli oyuncu için bir süre önce girişimlere başlamıştı. Başarılı kanat forvetin menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmek için Galatasaraylı yetkililerle sözleşti. Taraflar arasında yapılacak bu görüşme transferin de geleceğini belirleyecek.

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