Roma'yı yakmıştı! Ola Solbakken'in menajeri, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da gençlik operasyonu ara transfer döneminde de sürecek. Sarı-kırmızılılar, Bodo Glimt forması giyen 23 yaşındaki Ola Solbakken'i renklerine bağlamak için ilk ciddi girişimini yapmaya hazırlanıyor.

TARAFLAR ARASINDA YAPILACAK GÖRÜŞME TRANSFERİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK

Ajansspor'un haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu Bodo Glimt formasıyla adından çokça bahsettirdi. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki Roma karşılaşmasında ise 3 gol atarak adeta şov yaptı. Galatasaray'da yetkililer, Norveçli oyuncu için bir süre önce girişimlere başlamıştı. Başarılı kanat forvetin menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmek için Galatasaraylı yetkililerle sözleşti. Taraflar arasında yapılacak bu görüşme transferin de geleceğini belirleyecek.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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