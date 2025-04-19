Roma Verona CANLI nereden izlenir? Roma Verona maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

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ROMA VERONA CANLI NEREDEN İZLENİR?

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ROMA VERONA MAÇI CANLI İZLE

Roma Verona maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Roma Verona maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ROMA VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma Verona maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.

ROMA VERONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma Verona maçı Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.