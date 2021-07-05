Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı takımında görmek istiyor

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dev kulüplerin radarına giren Uğurcan Çakır'a Roma teklif yapmaya hazırlanıyor. İtalyan devinin başına geçen Jose Mourinho'nun milli kaleciyi çok beğendiği ve mutlaka transfer edilmesini istediği öğrenilirken, bordo-mavililerin bu transfere ancak 20 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi durumunda izin vereceği öğrenildi.