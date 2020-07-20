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Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 23 yaşındaki milli futbolcu Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı.

20.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 23:56

Sezon başında Mert Çetin'i başkent ekibi Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro karşılığında transfer eden Roma, forma şansı bulamayan genç oyuncuyu Verona'ya kiralık olarak gönderdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Verona Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Genç yıldızın satın alma opsiyonunun ise 15 milyon euro olduğu öğrenildi.

Bu sezon Roma formasını sadece 5 kez giyen Mert Çetin 3 sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart görmüştü.

Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı
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