HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Robinho'nun Harika Portuguesa Maçı Performansı

2015 Paulista Kupası'nda oynanan maçta Robinho Santos formasıyla harika bir performans göstererek Portuguesa'ya karşı 2 gol ve 1 asist yapıyor. Robinho'nun müthiş oynadığı maça birlikte göz atalım.

21.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:10

2015 Paulista Kupası'nda oynanan maçta Robinho Santos formasıyla harika bir performans göstererek Portuguesa'ya karşı 2 gol ve 1 asist yapıyor. Robinho'nun müthiş oynadığı maça birlikte göz atalım.

Robinho'nun Harika Portuguesa Maçı Performansı
Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Spor
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Spor
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı Spor
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Spor
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi Spor
Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir Spor
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud korona nedeniyle işsiz kalınca sokak satıcısı oldu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud korona nedeniyle işsiz kalınca sokak satıcısı oldu
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Hasan Şaş, 'Yalan haberlere cevabımdır' diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Harun Tan Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Can Bartu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bursa Bakan Bayram Futbol
Şu an buradasınız: Robinho'nun Harika Portuguesa Maçı Performansı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 13:10:55. #1.14#
title