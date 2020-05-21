Robinho'nun Harika Portuguesa Maçı Performansı
2015 Paulista Kupası'nda oynanan maçta Robinho Santos formasıyla harika bir performans göstererek Portuguesa'ya karşı 2 gol ve 1 asist yapıyor. Robinho'nun müthiş oynadığı maça birlikte göz atalım.
21.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:10
2015 Paulista Kupası'nda oynanan maçta Robinho Santos formasıyla harika bir performans göstererek Portuguesa'ya karşı 2 gol ve 1 asist yapıyor. Robinho'nun müthiş oynadığı maça birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout