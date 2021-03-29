Roberto Mancini, A Milli Takımımız'ın çok tehlikeli bir rakip olduğunu ve dikkat edeceklerini söyledi!
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Roberto Mancini, A Milli Takımımız'ın çok tehlikeli bir rakip olduğunu ve dikkat edeceklerini söyledi!

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'nin çok tehlikeli bir takım olduğunu söyledi. Mancini, "Belki Almanya, Fransa, Hollanda gibi üst düzey takım olmayabilirler ama bize birçok sorun çıkartacaklardır. Türkiye çok tehlikeli bir takım. Onlara dikkat edeceğiz" diye konuştu.

A Milli Takımımız'ın EURO 2020'deki grubunda yer alan İtalya'nın Teknik Direktörü Roberto Mancini, ülkemizden övgüyle bahsetti. Daha önce Galatasaray'da çalışan, şimdilerde İtalya Milli Takımı'nın başında olan Roberto Mancini, Türkiye'nin dikkat edilmesi gereken bir rakip olduğunu söyledi. Mancini, Türkiye'nin muhteşem formuna şaşırmadığını da belirtti. Euro 2020'deki rakibimizin hocası şu ifadeleri kullandı:

ONLARIN RUHUNU BİLİYORUM

Türk futbolunu ve sahip oldukları ruhu iyi biliyorum. EURO 2020'deki grubumuzun kolay olmadığını söylediğimde Türkiye, İsviçre ve Galler ile yapacağımız karşılaşmaların zor olacağını kastetmiştim. Türkler; Fransa, Belçika, Almanya veya Hollanda gibi üst düzey takımlar olmayabilirler ama yine de bize birçok sorun çıkartacaklardır. Türkiye çok tehlikeli bir takım. Onlara dikkat edeceğiz.

Roberto Mancini, A Milli Takımımız'ın çok tehlikeli bir rakip olduğunu ve dikkat edeceklerini söyledi!
Roberto Mancini, A Milli Takımımız'ın çok tehlikeli bir rakip olduğunu ve dikkat edeceklerini söyledi!

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haber Yorumları (9)
ANGARALI0606: Pahalı kadroların zengin kulüplerin teknik direktörü. Bu adamla İtalya bir şey yapamaz. Bunların ''batı takıntılı'' kafasın da favoriler daima Frans Holl. Almanya İngiltere filandır. Dİğerlerini hiç kaale almazlar. İnşallah ayarı yiyecektir.
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MARDİNLİ: dalga mı geçmişsin, belki Türkler; Fransa, Belçika, Almanya veya Hollanda gibi üst düzey takımlar olmayabilirler ama yine de bize birçok sorun çıkartacaklardır. hasta mıdır nedir!
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ÖHÖÖ: Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Yoksa Letonya çakar affetmez
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