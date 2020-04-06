Roberto Carlos, Korner Vuruşundan Harika Bir Gol Atıyor
Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Roberto Carlos, Corinthians forması giydiği yıllarda takımının Portuguesa ile oynadığı lig maçında efsanevi falsolu vuruşlarından birini daha yaparak korner vuruşundan harika bir gol atıyor.
06.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:33
Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Roberto Carlos, Corinthians forması giydiği yıllarda takımının Portuguesa ile oynadığı lig maçında efsanevi falsolu vuruşlarından birini daha yaparak korner vuruşundan harika bir gol atıyor.
Kaynak: Dugout