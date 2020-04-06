Roberto Carlos, Korner Vuruşundan Harika Bir Gol Atıyor Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Roberto Carlos, Corinthians forması giydiği yıllarda takımının Portuguesa ile oynadığı lig maçında efsanevi falsolu vuruşlarından birini daha yaparak korner vuruşundan harika bir gol atıyor.

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Roberto Carlos, Corinthians forması giydiği yıllarda takımının Portuguesa ile oynadığı lig maçında efsanevi falsolu vuruşlarından birini daha yaparak korner vuruşundan harika bir gol atıyor. Kaynak: Dugout