Rizesporlu futbolcu, 3 ay sonra sahalara dönebilecek
Sivasspor maçında sakatlanan Rizesporlu futbolcu Mostapha El Kabir, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat oldu.
Çaykur Rizespor, Mostapha El Kabir'in 2.5-3 ay boyunca sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Yapılan o açıklamada:
Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından yapılan fibula distal kırığı ve bağ yaralanması ameliyatı başarıyla tamamlandı. Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı.
Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi.