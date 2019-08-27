Rizesporlu futbolcu, 3 ay sonra sahalara dönebilecek

27.08.2019 15:18

Çaykur Rizespor, Mostapha El Kabir'in 2.5-3 ay boyunca sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Yapılan o açıklamada:

Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından yapılan fibula distal kırığı ve bağ yaralanması ameliyatı başarıyla tamamlandı. Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı.

Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler