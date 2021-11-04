Rizeli vatandaşın yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki, sosyal medyaya damga vurdu

Son dönemde üst üste gelen zamlar vatandaşın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Başta akaryakıt olmak üzere enerji ürünlerine ve temel tüketim maddelerine gelen zamlar, vatandaşın tepkisine yol açıyor.

Rizeli bir vatandaşın yüksek gelen elektrik faturasına tepkisi olay oldu. Bir video çekip sosyal medyadan paylaşan vatandaş, 409 liralık elektrik faturasına isyan etti.

"EV BEYOĞLU'NUN ARKA SOKAKLARI GİBİ"

Basit sıradan bir vatandaş olduğunu söyleyen Rizeli, çektiği videoda, "Bu ayki elektrik faturası 409 lira. Emre sen siyasetten uzak dur, siyasi konulara girme diyorlar. Siz insan değil misiniz? Vatandaş önceden gireni bir şekilde çıkartıyordu borç harç. Bu faturaları gören adamın psikolojisi bozuluyor. Evde 4 tane ampulü iptal ettim. Ev Beyoğlu'nun arka sokakları gibi." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ BİR VİDEO DAHA PAYLAŞARAK İDDİALARA YANIT VERDİ

Paylaştığı videoda söylediklerinin üzerine tepkiler alan Rizeli vatandaş, köylerde faturaların 3 aylık düzenlendiği, 409 liralık faturasının da 3 aylık tutar olduğu iddiaları üzerine ikinci bir video paylaşarak iddialara cevap verdi.

Rizeli vatandaş, "2-3 aylık faturayı 1 aylık fatura gibi gösteriyormuşum. Ben yalan konuşuyormuşum. Köylere 3 aylık fatura geliyormuş. Öncelikle ben Ortaköy Mahallesi'ndeyim. Bak burada ne yazıyor: 1.10.2021- 2-11.2021. Ama görseniz de duysanız da inanmıyorsunuz. Şofben var mı evde diyorlar. Cumadan cumaya yıkanıyoruz artık. O raddeye geldik ama bunu kimseye inandıramıyorum.Böyle bir şey olamaz." dedi.

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