Rize ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Oğulcan'dan maç sonu olay paylaşım
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından Oğulcan Çağlayan'dan çarpıcı bir paylaşım geldi. Transfer sürecinde iki kulübü karşı karşıya getiren 25 yaşındaki futbolcu, Twitter'da gülücük paylaşımı yaptı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan 60 binin üzerinde beğeni aldı.
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a transfer süreci olay olan Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı takımın Karadeniz ekibini 3-2 yendiği maçın ardından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
60 BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI
25 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sosyal medyadan gülücük paylaşımı yaptı. Oğulcan'ın bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları mest ederken, 60 binin üzerinde beğeni aldı.
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