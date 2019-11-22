Rıza Durmisi'den transfer açıklaması: Fenerbahçe benimle ilgileniyor

22.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:29

Adı Fenerbahçe ile anılan hatta Volkan Demirel'in İtalya'da canlı izlediği öğrenilen Lazio oyuncusu Rıza Durmisi önemli açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Rıza Durmisi, "Benimle en çok ilgilenen takım Fenerbahçe. Pazarlıklar devam ediyor. Hem kulübümle hem de benimle görüştüler" dedi.

"ZANKA BANA TAVSİYELERDE BULUNDU"

Devre arasında Lazio'dan ayrılacağına vurgu yapan 25 yaşındaki sol bek, "Zanka ile konuştum, bana Fener'e transferim konusunda tavsiyelerde bulundu" ifadelerini kullandı. İtalyan ekibinin geçen sezon 7,5 milyon euroya Real Betis'ten transfer ettiği Durmisi için Fenerbahçe'den en az 3 milyon euro talep edeceği kaydedildi.

İtalyan Tutto Mercato sitesi de, Fenerbahçe'nin Filippo Falco için Lecce'nin kapısını çaldığını ileri sürdü. Haberde Fener'in yanı sıra 27 yaşındaki hücum oyuncusu ile Genoa'nın da ilgilendiği ifade edildi.