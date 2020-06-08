Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi Transferin gözde isimleri Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen iki ismin gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyen Çalımbay, hangi takıma gideceklerini bilmediğini söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın yeni sezonda takımda olmayacaklarını açıkladı.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Çalımbay, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen iki yıldızın gitmek istediklerini ve kulüp olarak bu talebi kabul ettiklerini belirtti.

"NEREYE GİDERLER BİLMİYORUM"

Rıza Çalımbay, iki futbolcunun Galatasaray'la anlaştığı yönündeki haberler üzerine "Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gidiyor, bitti! İki futbolcu da seneye Sivas'ta olmayacak. Gitmek istiyorlar, biz de önlerini açtık, gidiyorlar, bu kadar! Beşiktaş'a mı, Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı, Trabzonspor'a mı giderler bilmiyorum. Onlar seneye yok. Eğer ben kalırsam, başka kimsenin gitmesine izin vermeyeceğim. Kendi bütçemize göre oyuncular alacağız, aynı şekilde devam edeceğiz. Bizim çok büyük bütçemiz olsaydı, devre arası 3-4 oyuncu alırdık ve şampiyonluğu garantilemiş olurduk." açıklamasını yaptı.