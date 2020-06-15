River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık River Plate yöneticisi Enzo Francescoli, yaptığı açıklamada Galatasaray forması giyen forvet oyuncusu Falcao'ya kapılarının açık olduğunu belirtti.

River Plate yineticisi Enzo Franzcescoli, Galatasaray forması giyen Rademel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Arjantin ekibinde 35 yaşındaki forvet Ignacio Scocco'nun sözleşme yenilemeyeceğinin belli olması üzerine, yeni forvet için arayışlar başladı.

Rafael Santos Borre'nin de takımdaki geleceğinin belirsiz olması üzerine gündeme gelen iki isim Gonzalo Higuain ve Radamel Falcao oldu.

"KAPILAR SONUNA KADAR AÇIK"

Arjantin basınına konuşan Enzo Francescoli; "Bu isimleri getirmek çok zor. Muazzam yetenekte iki oyuncu olduklarına şüphe yok ancak transferleri zor. Transferler sadece ekonomik nedenler yüzünden zor değil. Oyuncuların bazen kariyerleri hakkında farklı fikirleri oluyor. Buna rağmen her zaman dediğim gibi; kapılarımız onlara sonuna kadar açık" dedi.

4 YIL RIVER PLATE'YDE OYNADI

Altyapısında yetiştiği River Plate'yde 2005 yılında A takıma çıkan Radamel Falcao, 2009 yılına kadar Arjantin ekibinin formasını giydi.