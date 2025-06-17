River Plate hangi ülkenin takımı? River Plate hangi ligde oynuyor?

River Plate hangi ülkenin takımı? River Plate hangi ligde oynuyor?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları devam ediyor. "River Plate - Urawa Red Diamonds" karşılaşması 17 Haziran 2025, Salı günü saat 22.00'de futbolseverlerle buluşuyor. Peki, River Plate hangi ülkenin takımı? River Plate hangi ligde oynuyor?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları kapsamında River Plate ve Urawa Red Diamonds takımları 17 Haziran 2025, Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. River Plate hangi ülkenin takımı? River Plate hangi ligde oynuyor?

RİVER PLATE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Temsil ettiği yer :Buenos Aires, Arjantin

Club Atlético River Plate, Arjantin'in en köklü kulüplerinden birisi olup, 1901 yılında kurulmuştur.

Maçlarını 69.321 kişilik seyirci kapasitesine sahip Antonio Vespucio Liberti/Monumental stadyumunda oynamaktadır. Ezeli rakibi Boca Juniors ile olan maçları (Superclasico) tüm dünyada ilgiyle takip edilir ve Dünyanın en önemli derbi maçları arasında gösterilir. Takımın forma renkleri Beyaz, Kırmızı ve Siyahtır. Lig tarihinin en başarılı takımdır ve 34 şampiyonluğu bulunur. 2010-11 sezonu sonunda küme düşmesi bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Boca ile River lig tarihinde ilk kez 2011-12 Sezonunda karşı karşıya gelemediler. 2011-12 sezonu sonunda Primera B Nacional'i şampiyon olarak tamamlayarak tekrar Primera División (Arjantin)'ya yükseldi. CA River Plate son olarak Güney Amerika'nın en büyük kupası " Copa Libertadores " kupasını tam 19 yıl sonra müzesine getirip hasrete son verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (1)

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