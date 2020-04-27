River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek Arjantin'in River Plate kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçlarının ertelenmesi sonrası futbolcu adaylarını takip etmeye devam ediyor. Gözlemcilerinin bulunduğu her bölgede bir telefon numarası veren River Plate yetkilileri, yıldız futbolcuların WhatsApp üzerinden gelen videolarını izleyip karantina sonrası denemeye çağıracak.

Koronavirüs salgını sonrasında herkesin evlerinde olması, uzaktan çalışma yoluna başvurmasının ardından futbolda da farklı uygulamalar ortaya çıkmaya başladı.

Futbol sezonunun devam ettiği süre boyunca ülke ülke gezen ve yeni yetenekleri arayan gözlemciler de bu süre zarfında yeni arayışlar içine girdi ve Arjantin'de ilk adım atıldı.

WHATSAPP ÜZERİNDEN TAKİP

Normalde 1 yıl içinde Güney Amerika'da 50 bin farklı çocuğu izlediği belirtilen Arjantin'in dev kulübü River Plate, her bölgede bir telefon numarası verdi, koronavirüs salgını döneminde 2004-2014 doğumlu oyunculardan kulübün 10 gözlemcisinin izlemesi için WhatsApp üzerinden videolarını talep etti.

AMATÖR VİDEO BİLE YETERLİ

Kulüp gözlemcisi Pedro Gonzalez, "Oyuncuların tekniğini, top sürme yeteneğini, topsuz yeteneğini görmeye çalışıyoruz. Bunlar, amatör bir videodan bile anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.

ADAYLAR VİDEOLARINI GÖNDERİYOR

Futbolcu adayları, 5 dakikadan uzun olmamak üzere videolarını hazırlayıp, kişisel bilgileri ile birlikte WhatsApp üzerinden gözlemcilere iletiyor ve yanıt beklemeye başlıyor.

20 OYUNCU SEÇİLDİ

İlk hafta boyunca 3 bin videolu başvuru alan River Plate gözlemcileri, 20 oyuncunun seçildiğini ve karantina sonrasında Buenos Aires'e denemeler için çağrıldıklarını da açıkladı.