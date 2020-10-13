Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım
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Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım

13.10.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:15

Brezilya futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan eski yıldız Rivaldo belli bir süre tanrı inancı olmadan yetiştiğini, sonrasında kendisini tanrıya adadığını anlattı.

Brezilyalı eski efsane futbolculardan Rivaldo, başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Tanrı inancı olmadan büyüdüğünü söyleyen Rivaldo, daha sonra başına gelen bir olaydan sonra tanrı inancının oluştuğunu söyledi.

"SESİ DUYDUĞUM GÜN KENDİMİ TANRIYA ADADIM"

Rivaldo, "Tanrı'ya inanmıyordum. 2004 yılında, trafik kazasında öleceğimi söyleyen sesler duymaya başladım. Sürekli, çok net şekilde duyuyordum. Sonra bir gün başka bir ses, Tanrı'ya inanırsam ölmeyeceğimi söyledi" sözlerini kullandı.

Sesi duyduğu gün hayatını tanrıya adadığını belirten Rivaldo, daha sonra bahsettiği seslerin hiç birini duymadığını söyledi.

Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım

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Haber Yorumları (2)
MARDİNLİ: seni seviyoruz rival. .
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MARSLI OSMAN: sizofren olabilrsin rivaldo :)
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500
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