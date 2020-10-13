Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım

Brezilya futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan eski yıldız Rivaldo belli bir süre tanrı inancı olmadan yetiştiğini, sonrasında kendisini tanrıya adadığını anlattı.