Rıdvan Yılmaz 2025'e kadar Beşiktaş'ta oynayacak
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Rıdvan Yılmaz 2025'e kadar Beşiktaş'ta oynayacak

15.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:38

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11'e adını yazdıran genç futbolcu Rıdvan Yılmaz, sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Beşiktaş'ta altyapı patentli Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı. Beşiktaş ile üç sezon daha sözleşmesi olan 19 yaşındaki sol bekin yıllık ücreti artırılırken, mukavelesi de iki yıl uzatıldı.

3 SEZONDUR A TAKIMDA

Siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşme sonrası imzalar atıldı. Genç oyuncu, 2025'e kadar Beşiktaş formasını giyecek.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 14 kez giydi.

Rıdvan Yılmaz 2025'e kadar Beşiktaş'ta oynayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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