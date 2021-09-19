Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı yerin dibine soktu: Hakikaten tuhaf - Haberler Spor
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Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı yerin dibine soktu: Hakikaten tuhaf

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Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı yerin dibine soktu: Hakikaten tuhaf

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'nın Mesut Özil'i oynatmamasını eleştirirken "Pereira, 'Hiç kimsenin görmediğini görüyor' diyor Mesut için. Başakşehir Stadı'nda kimsenin görmediklerini mi arıyor? Hakikaten tuhaf" dedi.

Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a karşı iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir karşısında ilk yarı istediklerini sahaya koyamadı. TRT Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'in maçın ilk yarısına ilişkin yorumları şöyle:

"Rotasyonu çok abarttık Türkiye. Baya bir abarttk. Ligin daha 5. haftasına çıkarken rotasyonu öyle abarttık ki her kadro 24 kişi, aralarında uçurum olan oyuncuları bekletiyoruz, sanki 20. hafta, kış ve kora kor maçlar yapılmış. Bakıyorum bakıyorum, ligin bitmesine daha çok var. Oynadıkları maç sayısı da belli. İnanılır gibi değil. Herkeste bir rotasyon merakı. 20. hafta falan altyapılarla çıkacaklar. Çok yoruluyor bu oyuncular. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. İyi futbolcuya fizik kazandırırsınız ama 30 sene uğraşın, yetenek kazandıramazsınız.

Pereira, hiç kimsenin görmediğini görüyor diyor Mesut için. Başakşehir Stadı'nda kimsenin görmediklerini mi arıyor. Hakikaten tuhaf. İlk yarı herkesin uykusu gelmiştir. Acayip temposuz, pozisyon da olmadı. Yavaş bir oyun oldu.

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok umutlandıran tarafı temposuydu, müthiş tempoluydu. Hakikaten tuhaf bugün. Ne zaman yoruldular, bittiler. Ben vallahi anlamış değilim."

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