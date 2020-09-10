Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Lazio'ya transfer olan golcü ismi Vedat Muriqi hakkındaki önemli bir gelişmeyi canlı yayında açıkladı. Dilmen, transfer resmileştikten 1 gün sonra Fransız devi Paris Saint-Germain'in de Kosovalı oyuncuya talip olduğunu söyledi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. NTV'de konuşan eski futbolcu ve yorumcu Dilmen, İtalyan ekibiyle anlaşmaya varıldıktan 1 gün sonra Fransız devi Paris Saint-Germain'in işin içine girdiğini duyurdu.

Paris temsilcisinin aradığını da belirten deneyimli isim, "Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinde anlaşma sağlandıktan 1 gün sonra PSG de arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp Ancak Lazio'ya söz verildi tabii" ifadelerini kullandı.

FORVET ARAYIŞI VAR

Fenerbahçe'nin transfer planları hakkında da bilgi veren Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. 2 forvet arayışları var" dedi.