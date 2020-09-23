Rıdvan Dilmen'in "Temiz Eller Operasyonu" çağrısına Aziz Yıldırım'dan destek: Türk futbolunu baronlar yönetiyor

Fenerbahçe'nin 20 yıl başkanlığını yapan Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen'in "Türk futbolunda 'Temiz Eller' gibi bir operasyon yapılması lazım" sözlerine destek verdi ve Türkiye'de futbolu baronların yönettiğini ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamada eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in sporda "temiz eller" operasyonu yapılmasına destek verdi.

Fenerbahçe'yi 20 yıl yöneten ve 2011'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonuyla cezaevine atılan Aziz Yıldırım, Türk futbolundan baron olarak kabul edilen isimlerin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI"

İsimler üzerinde durmadığını belirten eski Fenerbahçe Başkanı, "Yıllar önce Türk futbolunun baronlar tarafından yönetildiğini söylemiştim. 'Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi huyu vardır' cümlesi bir kez daha kanıtlandı ve gerçek ortaya çıktı. Baronları temizlemek şart. İsimler üzerinde durmuyorum. Daha o kadar konu ve olay var ki... 2016 yılında avukatlarımız, medyayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Ona bakın" şeklinde konuştu.

"DOSYAMIZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA HALA BEKLİYOR"

Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isimler arasında yer alan ve 2011'de FETÖ' operasyonuyla cezaevine atılan Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da 2016 yılındaki suç duyurusunda bulunmalarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Aziz Yıldırım vekilleri olarak Eylül 2016'da verdiğimiz, ek suç duyurusu dilekçemiz eğer bugüne kadar ele alınıp neticelense idi Rıdvan Hoca'nın bahsettiği spor medyasındaki temiz eller operasyonuna çoktan başlanırdı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda, o dönemin yargı mensuplarıyla ilgili dosyamız bekliyor. 12 Mayıs 2012'de stadımızda ve çevresinde yaşanan provokasyon dosyası bekliyor. 4 Nisan 2015'te futbolcularımızı taşıyan otobüs Rize'de kurşunlandı. O dosya ne oldu, bilinmiyor.

RIDVAN DİLMEN: HEPİMİZİ GBT'DEN GEÇİRMELERİ LAZIM

Rıdvan Dilmen geçtiğimiz günlerde NTV'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bu, bugünlük konu değil. Kendi arı kovanlarına biri çomak sokmuş gibi düşündüler. Hafife alınacak bir konu değil bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemler, temsilciler, gazetecilerin GBT'den geçirilmesi lazım. Maliye'nin ben de dahil bütün bu gazetecilerin girilmesi lazım. Nasıl vatandaşlardan vergi alınıyorsa, alınması lazım" ifadelerini kullanmıştı.