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Rıdvan Dilmen'in anlattıklarıyla Erbatur Ergenekon dondu kaldı: Eyvah hocam

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş-Gaziantep maçından sonra yayında hakemlere gönderilen belgeleri paylaşan Rıdvan Dilmen, bir bombanın daha mesajını verdi. Dilmen, "Özlemişiz konuşmamayı. Başka bir tehlike daha var" dedi. Şaşırıp kalan Erbatur Ergenekon, "Eyvah hocam" diyebildi.

Tff ve MHK hakkında son günlerde çarpıcı açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Gaziantep maçından sonra paylaştığı belgeyle futbol dünyasını yerinden sallamıştı. Dilmen, Erbatur Ergenekon'a yakında yeni sürprizlerin olacağını söyleyince stüdyo buz kesti.

"DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Rıdvan Dilmen, "Konuşmamayı özlemişiz. Başka bir tehlike daha var. Zamanı gelince konuşuruz" diyerek sinyali yaktı. Ergenekon, "Eyvah hocam" cevabını verince Dilmen yine söz alıp, "Eyvah deme, dünyanın sonu değil. Sıcak gelişme değil, haberci değiliz. Futbolun adil oynanmasını istiyoruz. Menfaatim yok. Bir isteğim, beklentim yok. Babamın oğlu da olsa söylerim her şeyi" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞLILAR HAREKETE GEÇTİ

Rıdvan Dilmen'in bu sözleri üzerine Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Dilmen'e bildiklerini anlatması için çağrıda bulundu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
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Rıdvan Dilmen'in anlattıklarıyla Erbatur Ergenekon dondu kaldı: Eyvah hocam

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