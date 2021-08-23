Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu
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Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

TRT'den ayrılan ünlü spiker Ersin Düzen'in, Rıdvan Dilmen'in kanala geldikten sonra istifa ettiği iddia edilmişti. Düzen, bundan sonra kariyerine YouTube kanalı olan VOLE'de devam edecek.

TRT Spor'da uzun yıllar Stadyum adlı programın sunucusu olan Ersin Düzen, Rıdvan Dilmen geldikten sonra kanaldan ayrılmıştı. Rıdvan Dilmen, lig maçlarının ardından Erbatur Ergenekon sunuculuğu eşliğinde karşılaşmaları yorumlamaya başladı. Düzen bu süreçte dinlendi.

Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu

"KRAVATI VE CEKETİ ÇIKARTTI"

VOLE'nin kurucu ortağı Sinan Aras, sosyal medyadan Ersin Düzen'in kadroya katıldığını duyurdu. Aras, "Yeni bir başlangıç yapmak için kravatı, ceketi çıkarttı ve artık daha rahat. Aramıza hoşgeldin @ersinduzen" paylaşımıyla haberi duyurdu.

Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu
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Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu - Haberler Spor
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