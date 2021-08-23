Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu

TRT'den ayrılan ünlü spiker Ersin Düzen'in, Rıdvan Dilmen'in kanala geldikten sonra istifa ettiği iddia edilmişti. Düzen, bundan sonra kariyerine YouTube kanalı olan VOLE'de devam edecek.