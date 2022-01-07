Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum: Siz bulaşmayın
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonsporlu Peres'in Karim Hafez'in yüzüne yaptığı hamlede kart çıkarmayan Fırat Aydınus'u eleştirdi. Dilmen, bu pozisyon üstünden hakemleri uyarı yaptı. Ünlü yorumcu, "Trabzonspor'un şampiyonluğuna siz bulaşmayın. 'Hakemler şampiyon yaptı' dedirtmeyin. Tartışılacak hiçbir yanı yok, kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un futbolcusu Peres'in Karim Hafez'in yüzüne yaptığı hamle için TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Tartışılacak hiçbir yanı yok. Kırmızı kart" yorumunu yaptı. Dilmen, bu pozisyon üstünden hakemlere uyarıda bulundu.
İşte Rıdvan Dilmen'in yorumu:
"ZATEN MAĞLUP EDER"
"Maçın en başında hiç tartışılmayacak bir kırmızı kart pozisyonu var. Trabzonspor 10 kişi kalıp, şampiyon olacak, Malatyaspor'u mağlup edecek bir takım.
"MALZEME VERMEYİN"
Hakemler siz Trabzonspor'un şampiyonluğuna bulaşmayın. Trabzonspor zaten şampiyon olacak. Malzeme vermeyin. Trabzonspor en iyi futbolu oynayan zaten. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ben demem ama zaten Trabzon'u şampiyon yapacaklar dedirtmeyin."
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet