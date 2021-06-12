Rıdvan Dilmen'den olay yorum: İtalya ile 10 kez oynasak 9'unu kaybeder, 1'inde belki sürpriz yaparız

Efsane futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Rıdvan Dilmen, A Milli Takımımızın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 olduğu karşılaşmayı yorumladı. Dilmen, "İtalya ile tarafsız sahada 10 maç yapsak 9'unu kazanamayız. 1'ini kazanırsak sürpriz olur. Final tahminleri gerçekçi değildi. Çocukları havaya soktuk ve cezayı kestiler" dedi.

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından kaybedilen 3-0'lık İtalya maçının ardından değerlendirmelerini paylaştı. Milli Takım'ın fazla havaya sokulduğunu vurgulayan Dilmen, "Lütfen baskı altına almayalım. Fransa veya Almanya ile final oynarız tahminleri gerçekçi değildi. Genç oyuncularımızı çok fazla havaya soktuk, cezayı kestiler! Henüz maçın başında saha içinde oyuncularımızı ümitsizliğe düşürecek baskılı güçlü bir takım gördük karşımızda" dedi.

"HADDİMİZİ BİLEREK HAZIRLANMALIYIZ"

Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü: İtalya'yla tarafsız sahada 10 maç yapsak 9'unu kazanamayız, 1'ini kazanırsak sürpriz olur. Tabii ki kazanabileceğimiz rakiplerle son 2 maçımızı oynamalıyız. Kapasitemizi, kalitemizi, haddimizi bilerek hazırlanırsak sadece takım olarak değil, medya olarak da gruptan çıkabiliriz. Şimdi daha da önemlisi oyuncularımızı fiziksel ve mental olarak hazırlamak.