Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren Mesut Özil-Pereira yorumu: İlk kez gördüm - Haberler Spor
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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren Mesut Özil-Pereira yorumu: İlk kez gördüm

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Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçını Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Mesut Özil'in yerine Arda Güler'in oyuna dahil olmasını bir jest olarak yorumlayan Dilmen, "Hemen hemen ilk kez Mesut Özil ile Pereira'nın mutlu bir şekilde maçı bitirdiklerini gördüm." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti. Karşılaşma boyunca sarı-lacivertlilerin üstün bir oyun ortaya koyduğu mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

Ben Fenerbahçe'deki yapılanmanın lige ambargo koyabileceğini düşünüyorum. 2-3 yıl boyunca. Fenerbahçe, puan olarak kadro kalitesinin altında. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin.

Ferdi'nin Milli Takım'da oynama işini büyüklerin de araya girerek çözmesi lazım. Çok fazla yerde oynayabilen bir futbolcu. Sezon başında Ferdi'nin oralarda oynayamayacağını düşünüyordum ama oynuyor. Geliştirdi kendisini.

Hemen hemen ilk kez Mesut Özil ile Pereira'nın mutlu bir şekilde maçı bitirdiklerini gördüm.

Serdar Dursun, fazlasıyla işini yaptı. Ofsayta düşmeyen bir futbolcu. Bir pozisyonda kaleciyi çalımlarken, savunma topu aldı. Kalktı, hemen topun peşine düştü. Oyun içinde kalmak isteyen bir oyuncu. Her eve lazım bir santrfor görüntüsü izliyoruz.

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