Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken eleştiri: F.Bahçe'nin Fatih Terim'i yok
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Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken eleştiri: F.Bahçe'nin Fatih Terim'i yok

13.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:37

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyaspor karşısında evinde 3-0 yenilen Fenerbahçe'de sorunun, Fatih Terim gibi lider bir kişiliğe sahip olunamaması olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol adlı programda Fenerbahçe hakkında yaptığı değerlendirmelerde sarı-lacivertli kulübün Fatih Terim gibi bir lidere sahip olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin Fatih Terim gibi bir lideri olmadığını ifade eden Dilmen, "Fatih Terim enerjisini veriyor takımına. Kim ne derse desin, en kompakt oynayan takımlardan ve en zor dönemlerden geçiyorlar çünkü hükmeden liderleri var. Fenerbahçe'de lider yok. Dünyanın en büyük teknik direktörü de olsa, sahada bir lider vardır" dedi.

"ALANYA BAŞKA, F.BAHÇE BAŞKA"

Alanyaspor'da çalışmakla Fenerbahçe'de çalışmak arasında büyük farklılıklar olduğunun altını çizen Dilmen, "17 yaşında, 20 yaşında oyuncuyu Alanya'da ben de yönetirim. Büyük takım hocası olmakla, Alanya'da hoca olmak arasında fark vardır. Olmaz demiyorum ama gidişatı uzaklaştırıyor kendini. Sergen Yalçın'ın çok antrenman bilgisi olduğunu düşünmüyorum ama bir lider duruşu var. Vida'ya otur diyor, oturtuyor. Fenerbahçe'de bütün oyuncular formsuz" şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken eleştiri: F.Bahçe'nin Fatih Terim'i yok
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