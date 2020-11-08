Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi
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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi

08.11.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:09

Fenerbahçe'nin sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş'ın bu kadar süre yedek kalacağını bilmesi halinde Fenerbahçe yerine Galatasaray'a transfer olabileceğini söyledi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından NTV'de flaş ifadeler kullandı.

"BİLSE GALATASARAY'A GİDERDİ"

Mert Hakan ve Galatasaray eksenli bir değerlendirme de yapan Dilmen, "Mert Hakan Yandaş, bugün bu durumu görmüş olsa, Galatasaray'a gidebilirdi. Nereden bilsin, Fenerbahçe isteyince gitmiş. Mert Hakan bu akşam kadro açıklandığında yıkılmıştır. Bu takımı da yönetmek yürek ister. Mert Hakan'ı da diri tutmak için 11'de oynatırdım" dedi.

"YEDEK OYUNCU, HOCASINI SEVMEZ"

Fenerbahçe'nin kadro derinliğinin uzun vadede sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin övgüler yarattığımız kadro derinliği sıkıntı yaratabilir. Dünyanın en büyük yalanı 'Oynamayan oyuncu da hocasını seviyorsa, o hoca süperdir.' Öyle bir oyuncu olmasın, o oyuncu saygı duymalı ama yedek oyuncu hocasına sevgi duymaz, isyan eder" dedi.

"KAZANIRKEN DERS ÇIKARTMADINIZ"

"Mert Hakan kavgası çıktı, Novak gidiyor mu, kalıyor mu dedik, ikisi de oynayamıyor. Nazım sadece Gökhan sakat olunca oynadı. Belki Novak'tan Caner ile birlikte daha fazla faydalanabilirsiniz. Konuşarak diğer oyuncuları da hazırlamalısınız. Eğer küskünlük olursa, bunu toparlamak kolay olmuyor. Kazanırken çıkaramadınız, bari kaybederken ders çıkarın."

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi
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