Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Sergen Yalçın'a çarpıcı çağrı: Lütfen Sergen'e dönme - Haberler Spor
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Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Sergen Yalçın'a çarpıcı çağrı: Lütfen Sergen'e dönme

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Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Sergen Yalçın'a çarpıcı çağrı: Lütfen Sergen'e dönme

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın'a futbolculuk günlerinden dem vurarak yaptığı çağrıda, "Sergen Yalçın'ın uzun yıllar Beşiktaş'a faydalı olabileceğini düşünüyorum, tek rakibi var Sergen. Sergen Yalçın, lütfen Sergen'e dönme. Sergen Yalçın olarak kal, ben Sergen Yalçın'ı çok sevdim" dedi.

Alanyaspor'a deplasmanda mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. Dilmen'in canlı yayında teknik direktör Sergen Yalçın'a yaptığı çağrı dikkat çekti.

"BEN, SERGEN YALÇIN'I ÇOK SEVDİM"

Rıdvan Dilmen,teknik direktör Sergen Yalçın'a futbolculuk günlerinden dem vurarak yaptığı çağrıda, "Sergen Yalçın'ın uzun yıllar Beşiktaş'a faydalı olabileceğini düşünüyorum, tek rakibi var Sergen. Sergen Yalçın, lütfen Sergen'e dönme. Sergen Yalçın olarak kal, ben Sergen Yalçın'ı çok sevdim" ifadelerini kullandı.

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