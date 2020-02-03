: Rıdvan Dilmen'den Bakan Cahit Turhan'a tepki: Cumhurbaşkanını zor durumda bırakıyorsunuz

03.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:39

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında bordo-mavili ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan elde etti.

Maçın ardından Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Özellikle kalecimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek Trabzon. Bütün temennimiz bu" açıklamasında bulunmuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR"

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Bakan Turhan'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken şu ifadeleri kullandı;

"Kulüp başkanlarının ve futbol federasyonlarının adaletli kararlar vermesi için hiçbir kulüp ve makamla ilgileri olmamalı. Ülkemizde bir bardağı bir yerden bir yere alıyorlar ama "Yukarıdan öyle söylediler" diyorlar. Ben Ulaştırma Bakanımızın Trabzonsporlu olmasına saygı duyuyorum ama "Trabzonspor inşallah şampiyon olur" demesine saygı duymuyorum kusura bakmasın. Ulaştırma Bakanı'nın böyle konuşması kimi zor durumda bırakıyor? Taraftarları, en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanını zor durumda bırakıyor.

"İMAMOĞLU LOCA ALMIŞ, KİME NE ABİ?"

Siz Ulaştırma Bakanısınız, Trabzonsporlu olmanız güzel bir şey ama siz makam sahibi olarak bunu söylediğiniz zaman kutuplaşmanın olduğu ortamda sazan gibi atlarlar. Gerçekten bazı şeylere çok üzülüyorum. Siyaseti futbolla kullanmak isteyenler oluyor. Zaten buna potansiyel olarak hazır bir ülkeyiz. Diyelim ki ben Trabzonsporluyum, ekonomik durumum da iyi, loca alabilirim. Sayın İmamoğlu, Trabzonsporlu. Gitmiş 3 tane loca almış, kime ne abi? Trabzonlu, durumu da varsa gider alır.

"CUMHURBAŞKANI'NA SAYGISIZLIK YAPMIŞ OLURSUNUZ"

Ben, "Berat Albayrak iyi bir Fenerbahçeli" demişim. Böyle bir şey deme şansım var mı? Ben, söylemediğim bir şeyden yargılanırken, siz bir devlet adamı olarak canlı yayında söylerseniz bu sözleri, öncelikle Cumhurbaşkanı'na saygısızlık yapmış olursunuz."

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