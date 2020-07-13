Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 2-1 kaybettiği Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını değerlendirdi. F.Bahçe'nin yeni sezon için en az 5 transfer yapması gerektiğini söyleyen Dilmen, 3 büyük kulübün mali konular için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tekrar yardım istediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Transferde Fenerbahçe'nin yapması gerektiği zaten konuşuluyordur. Fenerbahçe şu anda mesela Ozan'ın sözleşme yenilemesinin ile zor olabileceği bir ortamdayız. Fenerbahçe kimleri almalı? sağ bek lazım, Hasan Ali ile sözleşme yapılması lazım, 2 tane kanat, forvette Vedat'ı zorlayacak isimler lazım. Orta sahada zaten kalabalıklığınız var. Teşhis doğru bence. Emre Belözoğlu ile de görüşüyorum, teşhis doğru ama tedaviye para lazım.

"PENALTIYI DA KARTI DA F.BAHÇE'YE KOLAY VERİYORSUN"

Önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz. Fenerbahçe de dahil tüm takımların ekonomilerinin sağlıksız olduğunu biliyoruz. Her zaman konuşulan transfer haberleri konuşulmaya başlandı. Ben hiç bir takıma özel ayrıcalık sağlanmasını istemem. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlar için bu dönem dönem konuşulur. Hakemlerin takdir haklarını Fenerbahçe aleyhine kullandığı görülüyor. Bu maç özelinde değil, genel olarak. Ben VAR hakeminin ayrı bir tasarrufu olur diye düşündüm. Penaltıyı da kolay veriyorsun, kartı da kolay veriyorsun Fenerbahçe'ye.

"TRANSFER HAKKI OLMAYAN YAPIP F.BAHÇE YAPAMAZSA TEPKİ OLUYOR"

Transfer yapma hakkı olmayanlar transfer yaparsa, Fenerbahçe yapamazsa o zaman tepki oluyor. Bir yerde 25 milyon taraftarlı camia, bir tarafta TFF olarak görünüyor.

"RAHAT TRANSFER YAPABİLECEK YOK"

Fenerbahçe'nin kadrosuna 4-5 futbolcuya ihtiyacı olduğu net. Herkes de bilsin Türkiye'de transferi rahat yapabilecek kulüp çok yok.

"F.BAHÇE SİSTEMİN ÇOK ÇABUK DIŞINA ÇIKARILDI"

Ali Palabıyık'ın hakemliğini beğenen bir insanım, 1'i VAR olmak üzere kaç maçtır görüyorum. Ben Sivasspor takımının Fenerbahçe'den daha fazla hak ettiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bu sezon da sistemin çok hızlı bir şekilde dışına çıkarıldığını düşünüyorum.

"3 BÜYÜKLER YİNE GENÇLİK SPORDAN YARDIM İSTEMİŞ"

Yanlış transfer politikaları yapan bir çok takım vardır, onlara da gerekli kolaylıklar da yapılmıştır Fenerbahçe'ye yapılmamıştır. Bununla ilgili de devletten bir medet umulmasın. Gençlik Spor Bakanlığı ile randevuları varmış 3 büyüklerin yakın zamanda. Saatleri de arka arkaya, aynı gün olacak şekilde. Minimum 120 milyon borçları varmış.

"ŞENOL HOCA O ZAMAN KONUŞMADI, ŞİMDİ DE KONUŞMAMALI"

Sergen Yalçın ne diyor, Mustafa hocayla, Fatih hocayla, Şenol hocayla yabancı kuralları konuları konuşulsun, sonra da bizim gibi yeni hocalarla da konuşulsun. Fatih Terim'in görüşleri mesela 25 yıldır aynıdır. Şimdi de daha önce de. Şenol hoca Beşiktaş'tayken ağzını açmadı yabancı oyuncu konusunda. O zaman şimdi de konuşmaması lazım.

"ALMANYA SINIR KOYMUYOR AMA ONA GÖRE SİSTEM YAPIYOR"

Almanya yabancı sınırı koymuyor ama içindeki sistem ona göre. Sınırsız yabancı oynatılan ortamda altyapıdan 8 oyuncu Lewandowski ile birlikte idman yapıp kendini geliştirebiliyor. Sistemi engelleme üzerine kurmamış, aşağıyı geliştirmek için kurmuş.

"BU BAŞAKŞEHİR KOPENHAG'I ELER"

Kopenhag'ı bu Başakşehir eler ve Almanya'ya gider diye düşünüyoruz. Manchester United tabii çok zor kura.

"KADRODA OLACAK GİBİ"

Ömer Faruk önümüzdeki sezonlarda da kadroda olacağı görülüyor. Acaba kiralık olarak da gönderilebilir mi diye de düşünülebilir. Bu kulüp politikasıdır karar ne iste saygı durmak gerekiyor.