Rıdvan Dilmen canlı yayında Fenerbahçelileri yıkacak haberi verdi: Altay 4 ay oynamayacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rıdvan Dilmen canlı yayında Fenerbahçelileri yıkacak haberi verdi: Altay 4 ay oynamayacak

Haberler.com - Haberler | Spor
Rıdvan Dilmen canlı yayında Fenerbahçelileri yıkacak haberi verdi: Altay 4 ay oynamayacak

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdiği programda Altay Bayındır'ın sahalara ne zaman döneceğini söyledi. Dilmen yaptığı açıklamada, "Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yediği ilk golde kaleci hatası olduğunu söylerken Altay Bayındır'ın sahalara döneceği tarihi söyledi.

"ALTAY ÇOK ARANIR"

Fenerbahçe'nin yediği ilk golde çok bariz bir kaleci hatası olduğunu belirten Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Altay çok aranır. Altay 4 ay oynamayacak. Aldığım bilgiye göre 4 ay yok" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Koç istenmeyen adam ilan edildi! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri

Ali Koç istenmeyen adam ilan edildi! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri

 Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title