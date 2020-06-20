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Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Denizlispor-Beşiktaş maçının 25. dakikasında yaşanan ve Denizlisporlu futbolcuların tepkisine yol açan geri pas pozisyonunu değerlendirdi. Dilmen, bu pozisyonda hakem Mete Kalkavan'ın hatalı karar verdiğini söyledi.

20.06.2020 22:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:34

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Denizlispor-Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'dan gelen geri pası kaleci Ersin'in eliyle tutmasına devam kararı veren Mete Kalkavan'a Denizlisporlu futbolcular büyük tepki gösterdi. Bu pozisyona değinen Dilmen, "Hakemin ciddi bir hatası var. Bence dağıldı. Yanlış verilmiş karar değil, ancak dağılması lazım. Rıdvan'ın geri pası pozisyonu. Orada kaleci için tecrübe gerekecek. Kaleci kadar hatalı olan da Mete Kalkavan" dedi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
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